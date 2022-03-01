Недоброї ночі, окупанти: миколаївські бійці вцілили снарядами по російських загарбниках

Українці продовжують гідно давати відсіч ганебним та цинічним окупантам з Росії. Зокрема, в Миколаєві бійці розбили росіян снарядами.

Таку новину повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він доволі іронічно описав те, що зробили з окупантами і побажав усім доброї ночі.

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Розібралися, зараз знімемо "тривогу". Доброї ночі, Україно, і недоброї ночі, окупанти! Ми там надіслали "подаруночок" і він влучив. Завтра порахуємо, у новинах подивимося,

– сказав Кім.

Миколаїв – це одне із українських міст, що перебуває під прицілом окупантів.



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