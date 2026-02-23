Удар по ядру: що вдалося вразити на Нефтегорському ГПЗ
- На Нефтегорському ГПЗ пошкоджено дві вертикальні колони стабілізації, що викликало зрив технологічного циклу та потребує складного відновлення.
- Удару по ГПЗ завдав український далекобійний ударний дрон FP-1, пожежу локалізовано, але гасіння триває.
На ураженому об'єкті пошкоджено дві вертикальні колони стабілізації – основні елементи підготовки сировини. Масштаби пошкоджень означають зрив технологічного циклу та складне відновлення роботи.
Пожежу вдалося локалізувати, але гасіння триває. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.
Що відомо про наслідки атаки?
На об'єкті внаслідок удару уражено дві вертикальні колони стабілізації – ключові апарати підготовки сировини. Саме в цих установках із нафти або газового конденсату видаляють легкі фракції та доводять продукт до параметрів, необхідних для транспортування.
Пошкодження колон такого типу означає фактичний зрив технологічного циклу. Це може спричинити обмеження або повну зупинку подачі продукції, а також потребуватиме складного й тривалого відновлення. Фактично йдеться про удар по "ядру" виробничої установки.
Пожежу локалізовано, однак гасіння триває. Про це свідчать осередки диму в нетипових місцях, присутність пожежної техніки та сліди розпилення води на території об'єкта. Крім того, ймовірно, зазнали пошкоджень технічні колони та трубопроводи, які відводять надлишкові гази й легкі фракції до факельних установок для аварійного спалювання. Остаточні масштаби руйнувань та наслідки для роботи об'єкта наразі уточнюються.
За повідомленнями телеграм-каналу CyberBoroshno, удару по ГПЗ завдали українські далекобійні ударні дрони FP-1.
Нагадаємо, що 21 лютого стало відомо, що у Самарській області Росії вночі було завдано удару по Нефтегорському газопереробному заводу, що спричинило яскраву заграву в небі. Губернатор В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на два промислові майданчики, зазначивши, що постраждалих немає. На підприємстві могли горіти щонайменше 5 резервуарів.
Де ще у Росії нещодавно лунали вибухи?
У ніч на 21 лютого, в Удмуртії був атакований Воткінський завод, який виробляє ракети для "Іскандер-М" і "Орєшник". По заводу прилетіли щонайменше 3 дрони, що призвело до вибитих шибок у навколишніх будівлях і обмежень у кількох аеропортах.
Ввечері 20 лютого в Краснодарі та Анапі також лунали вибухи, під атакою опинилися декілька НПЗ. Уламки дронів пошкодили газову трубу, викликали загоряння, знищили близько 10 автомобілів, вибили шибки та спричинили поранення однієї людини.
19 лютого СБУ атакувала нафтобазу "Великолукська" в Псковській області, на місці виникла пожежа. З причини удару відбулася евакуація працівників сусідніх підприємств. Було зафіксовано чотири вибухи.