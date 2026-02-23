Удар по ядру: що вдалося вразити на Нефтегорському ГПЗ

На ураженому об'єкті пошкоджено дві вертикальні колони стабілізації – основні елементи підготовки сировини. Масштаби пошкоджень означають зрив технологічного циклу та складне відновлення роботи.

Пожежу вдалося локалізувати, але гасіння триває. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Дивіться також Удар FP-5 "Фламінго" міг побити рекорд дальності російського "Калібра", – Defense Express

Що відомо про наслідки атаки?

На об'єкті внаслідок удару уражено дві вертикальні колони стабілізації – ключові апарати підготовки сировини. Саме в цих установках із нафти або газового конденсату видаляють легкі фракції та доводять продукт до параметрів, необхідних для транспортування.

Пошкодження колон такого типу означає фактичний зрив технологічного циклу. Це може спричинити обмеження або повну зупинку подачі продукції, а також потребуватиме складного й тривалого відновлення. Фактично йдеться про удар по "ядру" виробничої установки.

Пожежу локалізовано, однак гасіння триває. Про це свідчать осередки диму в нетипових місцях, присутність пожежної техніки та сліди розпилення води на території об'єкта. Крім того, ймовірно, зазнали пошкоджень технічні колони та трубопроводи, які відводять надлишкові гази й легкі фракції до факельних установок для аварійного спалювання. Остаточні масштаби руйнувань та наслідки для роботи об'єкта наразі уточнюються.

За повідомленнями телеграм-каналу CyberBoroshno, удару по ГПЗ завдали українські далекобійні ударні дрони FP-1.

Нагадаємо, що 21 лютого стало відомо, що у Самарській області Росії вночі було завдано удару по Нефтегорському газопереробному заводу, що спричинило яскраву заграву в небі. Губернатор В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на два промислові майданчики, зазначивши, що постраждалих немає. На підприємстві могли горіти щонайменше 5 резервуарів.

Де ще у Росії нещодавно лунали вибухи?