Негаммер зателефонував Ердогану: обговорили перспективи переговорів України та Росії у Стамбулі

Карл Негаммер обговорив з Реджепом Ердоганом перспективи мирних переговорів України та Росії у Стамбулі, як одного з шансів на завершення війни.

Канцлер Австрії зателефонував президенту Туреччини 14 квітня після візитів до Києва та Москви.

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Ми згодні: Стамбульський процес – найкращий шанс для миру в Україні. Австрія зробить свій внесок у будь-який час за допомогою активної політики нейтралітету,

– зазначив очільник австрійської держави.

Своєю чергою Реджеп Ердоган наголосив на необхідності використання будь-яких можливостей для того, аби покласти край гуманітарній катастрофі та бойовим діям в Україні, закликавши також підтримати Стамбульський процес для просування мирних переговорів.

Нагадаємо, переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі відбулися 29 березня. Опісля сторони заявили про деякий прогрес і про можливість наступної зустрічі у столиці Туреччини, однак поки що визначеність в її проведенні та даті відсутня.

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