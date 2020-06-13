Негода у Дніпрі зруйнувала відремонтовану за 102 мільйона гривень вулицю: вражаюче відео
Негода, яка вирувала на Дніпропетровщині, зруйнувала центральну вулицю Короленка. На її реконструкцію з місцевого бюджету виділили приблизно 102 мільйона гривень.
Однак через сильну зливу та шквальні пориви вітру на майже відремонтованій вулиці змило бруківку і залило водою магазини. Про це повідомляє "9 канал".
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Місцеві жителі переконані, що причиною аварії стали забиті зливи та система водовідведення, які не впоралися з великою кількістю води.
Крім вулиці Короленка, у Дніпрі також затопило Катеринославський бульвар, де утворилося справжнє озеро, а переходити дорогу доводилося вплав. На додаток, стихія повалила 57 дерев, обірвавши лінії електротранспорту і пошкодивши 7 автомобілів.
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Що відомо про реконструкцію вулиці Короленка у Дніпрі
- Тендер на реконструкцію вулиці Короленка у Дніпрі провели у червні 2019 року. Виконати роботи підрядник зобов'язався до 31 грудня 2020 року.
- Як повідомляли журналісти "Наших грошей", закупівля робіт відбувалася з порушеннями – підсумкова відомість ресурсів та кошторису не були опубліковані, що не дозволяло порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.