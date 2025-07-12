У Харкові під час страшної негоди дерево впало на 7-річну дівчинку: її госпіталізували

У Харкові 12 липня ввечері вирувала страшна негода. Через це у місті впало дерево, яке травмувало 7-річну дівчинку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про стан постраждалої 7-річної дівчинки у Харкові?

Олег Синєгубов написав, що на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста.

Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу,

– зазначив очільник Харківської ОВА.

Варто зазначити, що до цього Олег Синєгубов писав про 3 постраждалих у Харкові у Салтівському районі. Там обвалився дах у приватному будинку, медики також на місці вже допомагають постраждалим.

Окрім того, в селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. На жаль, вона загинула.

До слова, Харків 12 липня ввечері накрила сильна негода. У місті частково було відсутнє світло, також повалило дерева.