Справжня снігова фортеця: у Карпатах розгулялася негода – відео

На горі Піп Іван Чорногірський продовжує вирувати негода. Схоже, що зима там поки не збирається відступати.

Відповідні кадри опублікував Василь Фіцак, начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС. Він наголосив, що негода лютує вже сьомий день.

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Яка зараз погода на горі Піп Іван

Джерело: Чорногірський гірський пошуковий-рятувальний пост

Станом на ранок 20 квітня температура опустилася до -4 градусів.

На горі Піп Іван Чорногірський – обмежена видимість до 30 метрів.

Там продовжує падати сніг. Вітер північно-східний, 10 – 12 метрів на секунду.

Що відбувається у Карпатах: дивіться відео Василя Фіцака

Загроза сходження лавин в українських Карпатах

У вівторок та середу, 20 – 21 квітня, у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

Крім цього, така ж загроза очікується у високогір'ї Івано-Франківської області, про це попередили у ДСНС.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу