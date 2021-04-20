Справжня снігова фортеця: у Карпатах розгулялася негода – відео

На горі Піп Іван Чорногірський продовжує вирувати негода. Схоже, що зима там поки не збирається відступати.
Джерело:фейсбук Василя Фіцака
Відповідні кадри опублікував Василь Фіцак, начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС. Він наголосив, що негода лютує вже сьомий день.
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Яка зараз погода на горі Піп Іван
Джерело: Чорногірський гірський пошуковий-рятувальний пост
- Станом на ранок 20 квітня температура опустилася до -4 градусів.
- На горі Піп Іван Чорногірський – обмежена видимість до 30 метрів.
- Там продовжує падати сніг. Вітер північно-східний, 10 – 12 метрів на секунду.
Що відбувається у Карпатах: дивіться відео Василя Фіцака
Загроза сходження лавин в українських Карпатах
У вівторок та середу, 20 – 21 квітня, у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека.
Крім цього, така ж загроза очікується у високогір'ї Івано-Франківської області, про це попередили у ДСНС.