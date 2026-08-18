У Києві приспустять головний прапор України: яка причина
Столиця готується до різкого погіршення погодних умов, яке супроводжуватиметься сильним вітром та опадами. Аби вберегти головний державний символ від пошкоджень, його доведеться на певний час зняти з найвищої точки міста.
Про це повідомляє КМДА.
Якою буде погода у Києві
18 серпня синоптики прогнозують у місті грози, а в окремих районах очікується град та шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Через оголошений жовтий рівень небезпеки тимчасово приспустять полотнище на Печерських пагорбах. Стяг знову замайорить над столицею, щойно погодні умови стабілізуються.
Конструкція на Печерських пагорбах та саме полотно є надзвичайно масивними і потребують обережного ставлення під час штормових попереджень. Висота флагштока сягає майже 90 метрів, а загальна вага становить 32 тонни.
Розмір самого прапора складає 16 на 24 метри, що створює величезну парусність під час сильних поривів вітру.
Нагадаємо, що 18 серпня грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду прогнозують у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
Водночас найближчим часом значних відхилень від норми чи аномалій не очікується. Погода залишатиметься типовою для літа, однак поступово наближатиметься до осіннього періоду.