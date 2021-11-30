Негода у Криму: тисячі людей залишились без світла, постраждалих госпіталізували

Тимчасово окупований Крим 29 листопада накрив потужний шторм. Він повалив дерева та пошкодив покрівлі будинків.

Понад 12 тисяч людей залишилися без світла

Через сильний вітер 6 людей довелося госпіталізувати з травмами у лікарню. На щастя, жертв негоди немає.

Важливо Через шторм у Керченській протоці застрягли близько 200 суден

Станом на 5 годину ранку без електроенергії були понад 12,1 тисячі мешканців півострова. У міністерстві енергетики Росії заявили, що загалом за ніч світло вибивало у 56 тисячі людей. Відновлювальні роботи ведуть 104 бригади, зокрема 276 фахівців та 102 одиниці техніки.

Де не було світла:

у Сімферополі,

Сімферопольському районі,

Бахчисарайському районі,

Сакському районі.



Сильний вітер повалив у Криму дерева / Фото з місцевих телеграм-каналів



Ураган пошкодив також покрівлі будинків / Фото з місцевих телеграм-каналів

30 листопада погода й далі буде небезпечною

За даними синоптиків, у вівторок погода в Криму не покращиться. Сильні дощі прогнозують у південних, східних та центральних районах півострова. В горах дощ переходитиме у мокрий сніг. Особливо сильні опади прогнозуються у Сімферополі, Севастополі та Керчі.

Пориви вітру місцями сягатимуть 25 – 30 метрів на секунду, а в горах – 35 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+13 градусів вдень.