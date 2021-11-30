Негода у Криму: тисячі людей залишились без світла, постраждалих госпіталізували
Джерело:"Крим Реалії"
Тимчасово окупований Крим 29 листопада накрив потужний шторм. Він повалив дерева та пошкодив покрівлі будинків.
Понад 12 тисяч людей залишилися без світла
Через сильний вітер 6 людей довелося госпіталізувати з травмами у лікарню. На щастя, жертв негоди немає.
Важливо Через шторм у Керченській протоці застрягли близько 200 суден
Станом на 5 годину ранку без електроенергії були понад 12,1 тисячі мешканців півострова. У міністерстві енергетики Росії заявили, що загалом за ніч світло вибивало у 56 тисячі людей. Відновлювальні роботи ведуть 104 бригади, зокрема 276 фахівців та 102 одиниці техніки.
Де не було світла:
- у Сімферополі,
- Сімферопольському районі,
- Бахчисарайському районі,
- Сакському районі.
Сильний вітер повалив у Криму дерева / Фото з місцевих телеграм-каналів
Ураган пошкодив також покрівлі будинків / Фото з місцевих телеграм-каналів
30 листопада погода й далі буде небезпечною
За даними синоптиків, у вівторок погода в Криму не покращиться. Сильні дощі прогнозують у південних, східних та центральних районах півострова. В горах дощ переходитиме у мокрий сніг. Особливо сильні опади прогнозуються у Сімферополі, Севастополі та Керчі.
Пориви вітру місцями сягатимуть 25 – 30 метрів на секунду, а в горах – 35 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+13 градусів вдень.