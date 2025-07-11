Рівень води сягав вікон: жителі села на Львівщині показали наслідки негоди

Через рясні дощі та повінь на Львівщині в людей затопило хати. Про наслідки виходу річки з берегів розповіли жителі села Зубра.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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"Увесь двір у воді, будинок підтоплений": що про наслідки повені кажуть жителі

Неподалік Львова у селі Зубра підтоплення після зливи були не меншими, ніж в обласному центрі. У воді майже всі дороги та чимало будинків. Жителька Зубри Ольга Галай розповідає, що вода затопила її город та підійшла до помешкання. Внаслідок цього у воді опинилися всі меблі.

Також через стихійне лихо в селі зникла електроенергія, тож пані Ольга не знає, чи зламалася побутова техніка.

Інша жителька села розповіла, що вночі її збудила сильна злива. вийшовши на веранду жінка здивувалася – просто до її будинку підходила вода.

На веранді вже повно води. Я вже побудила внуків, невістку і так черпали й через вікно виливали – ми що вил'ємо, через двері прибуде. Ну і так мучилися від 02:30 до 6-7 ранку,

– розповіла пані Галина.

Найбільше води в її помешканні було на кухні – рівень доходив аж до вікон. Інші кімнати затопило дещо менше.

У Львівській міській комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій повідомили, що за добу опади в регіоні перевищили місячну норму та сягнули 115%. Попередження про сильні дощі в місті тривали й до кінця доби 10 липня, було оголошено третій (червоний) рівень небезпечності.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що внаслідок підтоплення у Скнилові, Зубрі, Сокільниках та Зимній Воді руйнувань зазнали автодорога "Львів – Пустомити – Меденичі", 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Повінь також частково затопила дитячий садочок та амбулаторію в Сокільниках. У Львові вода залила 9 вулиць та 25 дахів. Подекуди були збої в роботі світлофорів.

Після повені у Сокільниках фахівці укріпили узбіччя дороги, але повністю рух наразі не відновили. Невеликий зсув дорожнього полотна також був на трасі "Київ – Чоп".