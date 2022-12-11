У Львові – деревопад та налипання брил на мережах: трамваї та тролейбуси не курсують

Через складні погодні умови у Львові фіксують падіння дерев на проїзну частину та автомобілі. На деяких вулицях ускладнений рух.

Падіння дерев на транспортні засоби фіксують на кількох вулицях. Патрульні скеровують необхідні служби на місця.

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На яких вулицях деревопад спричинив проблеми

За інформацією патрульної поліції, через падіння дерев на вулиці Стуса, 38 дерево перекрило одну смугу і обірвало дроти.

Вулиця Панаса Мирного 22 а – дерево повністю перекрило дорогу. На вулиці Рудницького, 34 дерево перекрило частково смугу, стався обрив електромережі.

У Львові дерева падають на проїжджу частину / Фото Патрульна поліція Львівщини

Львів'ян закликають в жодному разі не торкатися обірваних ліній електропередач. В разі потреби, телефонуйте за номером 102.

Через негоду не курсує міський транспорт

Як повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, станом на зараз трамваї і тролейбуси не курсують через обледеніння на контактній мережі.

За її словами, аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" наразі працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Маруняк запевнила, що як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено.

На лінію змогли вийти лише частина трамваїв та тролейбусів, які зараз фактично не мають нагоди продовжити рух. Враховуючи відсутність поступу у покращенні погодних умов, спрогнозувати відновлення руху станом на зараз важко.

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