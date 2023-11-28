Навіть рятувальники рятували рятувальників: Кім розповів про негоду на Миколаївщині

Негода лютувала також на Миколаївщині. На дорогах годинами були заблоковані люди через снігові замети. Навіть рятувальникам доводилося рятувати своїх колег.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зауважив, що зі снігових заметів дістали понад 140 машин, передає 24 Канал.

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Врятували близько 400 людей

Глава ОВА зауважив, що епіцентр негоди був позавчора, 26 листопада. Натомість, станом на вечір понеділка, ситуація дещо покращилася.

Він зазначив, що з заметів дістали понад 140 машин. Якщо говорити про врятованих людей, то йдеться про 374, серед яких близько 40 – діти. Багато хто користувався або був доставлений до пунктів незламності, які через негоду стали у пригоді.

У принципі з негодою впоралися. Зараз температура теж знизилася і буде ожеледь. Але проїзд уже скрізь забезпечений, скажімо так. Очікуємо наступну хвилю, але ми не можемо це спрогнозувати,

– зазначив Кім.

Він додав, що ще не відкрили всі проїзди в області. Працюють основні та міжнародні, крім М-13, адже там були замети до 4 метрів. Станом на 22:19 27 листопада, там була ділянка 5 кілометрів, яку досі розчищали. За словами глави ОВА, сідала навіть найкраща та дуже тяжка техніка, яку "в принципі дуже важко посадити".

Роботи ще тривають. Там є певні нюанси технічні, з точки зору покриття, бо там плити. Але в принципі, більшість основних доріг зараз відкрита. Є обмеження для великовантажного транспорту, але з цим ми теж працюємо. Але все одно я прошу не виїжджати, не планувати, дорога дуже важка. Аварій дуже багато. З'їздів в кювети і так далі. Дорога ще важка, але проїзд майже скрізь є,

– закликав глава ОВА.

Віталій Кім зауважив, що, на щастя, минулося без жертв. Але бувало таке, що люди годинами стояли на дорозі. Зокрема, і самі рятувальники.

Якщо чесно кажучи, то це рятувальники, які пробивали дорогу, і вони теж сіли. І потім ми рятували рятувальників. Але в принципі вони були повністю обладнані, і мали при собі все необхідне для того, щоб бути "мобільним пунктом незламності",

– додав Кім.

Він констатував, що на Миколаївщині рятувальники дуже добре оснащені. І що в регіоні працює одна з найкращих команд. Ми ж закликаємо не ігнорувати прохання глави ОВА. Постарайтеся не наражати себе небезпеці та не виїжджати зайвий раз без потреби.