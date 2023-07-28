Москву штормить: в один із літаків влучила блискавка

У Москві розгулялася неабияка негода. Схоже, від країни-терористки втомилося вже навіть літо. Особливо "сумно" літакам. Вони кружляють навколо столиці й не можуть приземлитися.

Росіяни бідкаються, що літаки не можуть приземлитися, бо видимість – нульова. За даними росЗМІ, вони намотують кола над Москвою, інформує 24 Канал. Деякі рейси вже перенаправляють в інші міста країни-терористки.

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Особливо не пощастило літаку, у який влучила блискавка. Вочевидь, його пасажири добряче перелякалися. Про постраждалих наразі не повідомляють.

У Москві розігралася негода: дивіться відео

Тим часом жителів Москви попереджують про стрімке погіршення погоди. Очікують дощ, грозу та шквальний вітер. До ранку ситуація має ще погіршитися.

Блискавка влучила у літак: дивіться відео

У Москві – паніка. Громадяни країни-терористки фотографують негоду та діляться фото й відео у мережі.

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Напередодні Москва пішла під воду

Напередодні у Москві також не обійшлося без негоди. Вода затопила вулиці, й автівки громадян країни-терористки перетворилися у човни. Одинцовський район – у топі постраждалих.

Москвичів попередили, що негода затягнеться. Доведеться помокнути та постраждати.