На півночі Одеської області вперіщив сильний дощ. Негода пройшлася регіоном ще 22 червня, та її наслідки досі дошкуляють місцевим жителям. У Криму теж підтопило низку районів. Там затоплені пів сотні будинків, є проблеми з електрикою.

Негода на Одещині

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Найбільше від рясних дощів постраждав Подільський район Одещини. Там річка Великий Куяльник вийшла з берегів і частково затопила три села: Поплавку, Качурівку і Оброчне, передає "Думська".

Відтак, постраждали десятки домогосподарств, поля, людям залило городи, у них загинула худоба.

Ситуація з негодою на Одещині: відео



Затоплений льох / Фото "Думська"

Фактично за 3 години випала рекордна кількість опадів. У селі Качурівка велика вода підтопила 30 будинків.

Потік води був дуже сильний. Він зносив дерева, худобу, все... Затопило мій город – пів гектара. Це майже 5 000 гривень збитків тільки по насінню. Картопля вся в воді, кукурудза, овочі, – все. Курчата потонули, каченята. Вода стоїть в гаражі, сараї. Слава богу, хоч собака вижила,

– розповіла мешканка села Валентина Ступницька.

У Качурівці продовжують працювати дві бригади рятувальників, озброєні помпою. Від ранку вони встигли викачати понад 300 кубів води.



Рятувальники працюють на Одещині / Фото ДСНС

Тим часом у ДСНС уточнюють, що постраждав і Роздільнянський район Одещини. Так, в селі Вакулівка підтопило 7 приватних домогосподарств.

Негода в Криму

На півострові негода вирує кілька днів підряд. За останній тиждень кілька разів були підтоплені вулиці Сімферополя. Через негоду у Криму фіксують перебої в електропостачанні. Зокрема, незручності відчули споживачі понад 180 населених пунктів.



Негода в Криму / Фото з місцевих проросійських ЗМІ

А ось серйозно підтопило жителів села Первомайського, що у Сімферопольському районі. Там пів сотні будинків місцевих мешканців залило водою.

Так звана "влада" обіцяє виплати постраждалим. Щоправда, в якому розмірі – невідомо.