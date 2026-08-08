Замість вулиць – бурхливі потоки: Прикарпаття після сильної зливи йде під воду – разючі кадри
Івано-Франківську область 7 серпня накрила сильна злива. Після цього вулиці у популярному курорті Буковелі почали йти під воду, а дороги перетворилися на бурхливі потоки.
Наслідки зливи фіксували й в інших населених пунктах регіону. Кадрами з наслідками негоди ділилися місцеві телеграм-канали та користувачі мережі.
Які наслідки негоди в Буковелі?
Унаслідок сильної зливи у Буковелі утворилися буквально річки брудної води на дорогах. Місцеві повідомляли, що потоки були настільки сильними, що зносили навіть дерева.
Наслідки негоди в Буковелі 7 серпня: дивіться відео
Також вода розносила гілля та сміття курортом.
Буковель іде під воду після зливи: дивіться відео
На відео видно, як сильно підвищився рівень води та як бурхливо несеться потік у річці Прутець Яблуницький, що протікає посеред центральних алей Буковеля. Вода стала каламутною через значну кількість опадів та пісок і ґрунт, які позмивало з берегів.
У річці Прутець Яблуницький піднявся рівень води: дивіться відео
Що відбувалося з погодою у Буковелі 7 серпня: дивіться відео
Де ще фіксували наслідки негоди на Прикарпатті?
Також унаслідок сильного дощу залило водою дорогу на вулиці Хіміків в Івано-Франківську та місто Калуш.
В Івано-Франківську залило дорогу на вулиці Хіміків: дивіться відео
Як повідомили в КП "Електроавтотранс", є підтоплення дороги у селі Угринів. Тролейбус №4 не курсував до Барви.
Наслідки зливи у Калуші: дивіться відео
До цього синоптики повідомляли про штормове попередження в Івано-Франківській області. У суботу, 8 серпня, на Прикарпатті очікується значний дощ, грози, місцями град, пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду. У регіоні оголосили І рівень небезпеки (жовтий).