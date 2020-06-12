Негода розгулялась Україною: потужний буревій у Дніпрі, рекордний град у Запоріжжі – відео, фото
Надвечір 12 червня шалена негода пройшлася Дніпром. У результаті в місті повалило дерева та затопило вулиці. Не кращою була погода й у сусідньому Запоріжжі – ту, зокрема, пройшов рекордний за розміром град.
Страшна негода в Дніпрі: усі подробиці
Ще вранці в Дніпрі була шалена спека. А вже надвечір така погода змінилася страшною зливою. Чорна хмара накрила місто приблизно о 17:00. Також було чутно грім. Про це пише видання "Vgorode Днепр".
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Опісля на Дніпро обвалилася потужна стихія. І в один момент вулиці залило такими потоками води, що з ними не змогла впоратися дощова каналізація. Завершилася негода в деяких районах градом розміром із м’яч для гольфу.
Злива, град і буревій прокотилися Дніпром (Фото: телеграм-канал "Днепр сейчас", "Информатор. Днепр")
Внаслідок негоди затопило такі райони міста (це проблемні ділянки):
- вулиця Терещенківська,
- Донецьке шосе,
- район житлових масивів "Парус",
- 12 квартал,
- вулиці Шмідта,
- проспект Поля (за словами очевидців, на цій ділянці заглохло багато автомобілів);
- вулиця Короленка.
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Крім того, буревій повалив дерева та конструкції. Зокрема, такі випадки сталися на:
- вулиці Гусенка – повалене дерево перегородило дорогу: на місце викликали рятувальників;
- на перетині Титова та Макарова – дерево з коренем упало на контактну мережу: це спричинило затримку руху трамваїв 11-го маршруту, тролейбусів №19, кільця А в обидва напрямки.
- на Луговській – впало дерево на контактну мережу: у результаті встали вагони 6-го маршруту трамваїв в обидва напрямки.
- на Белелюбського – впало дерево на опору контактної мережі, згодом впала і сама опора: встали трамваї 19-го маршруту в обидва напрямки.
- на Тельмана – гілки впали на контактну мережу: встав 12-й трамвай у обидва напрямки.
- на Гідропарковій – гілка впала на проїжджу частину: викликали рятувальників,
- біля ТРЦ "Апполо" з боку вулиці Макарова – дерево впало на стовп, а той, зі свого боку, порвав дроти тролейбусної та трамвайної лінії.
Усі вищезазначені інциденти спричинили затори на автомобільних магістралях Дніпра.
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Град у Запоріжжі
Не оминула негода й сусіднє з Дніпром Запоріжжя. Тут також надвечір 12 червня пройшов дощ із грозою та градом. Останній розміром від великої квасолини до перепелиного яйця.
У Запоріжжі випав град рекордних розмірів (Фото: VMESTE, телеграм-канал "Это Запорожье)
Щоправда, наслідки негоди були не такими жахливими, як у Дніпрі. Наразі про відповідні інциденти інформації немає.
Злива та град у Запоріжжі: дивіться відео