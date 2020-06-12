Надвечір 12 червня шалена негода пройшлася Дніпром. У результаті в місті повалило дерева та затопило вулиці. Не кращою була погода й у сусідньому Запоріжжі – ту, зокрема, пройшов рекордний за розміром град.

Страшна негода в Дніпрі: усі подробиці

Ще вранці в Дніпрі була шалена спека. А вже надвечір така погода змінилася страшною зливою. Чорна хмара накрила місто приблизно о 17:00. Також було чутно грім. Про це пише видання "Vgorode Днепр".

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Опісля на Дніпро обвалилася потужна стихія. І в один момент вулиці залило такими потоками води, що з ними не змогла впоратися дощова каналізація. Завершилася негода в деяких районах градом розміром із м’яч для гольфу.

Злива, град і буревій прокотилися Дніпром (Фото: телеграм-канал "Днепр сейчас", "Информатор. Днепр")

Внаслідок негоди затопило такі райони міста (це проблемні ділянки):

вулиця Терещенківська,

Донецьке шосе,

район житлових масивів "Парус",

12 квартал,

вулиці Шмідта,

проспект Поля (за словами очевидців, на цій ділянці заглохло багато автомобілів);

вулиця Короленка.

Злива затопила вулиці Дніпра: відео

Крім того, буревій повалив дерева та конструкції. Зокрема, такі випадки сталися на:

вулиці Гусенка – повалене дерево перегородило дорогу: на місце викликали рятувальників;

на перетині Титова та Макарова – дерево з коренем упало на контактну мережу: це спричинило затримку руху трамваїв 11-го маршруту, тролейбусів №19, кільця А в обидва напрямки.

на Луговській – впало дерево на контактну мережу: у результаті встали вагони 6-го маршруту трамваїв в обидва напрямки.

на Белелюбського – впало дерево на опору контактної мережі, згодом впала і сама опора: встали трамваї 19-го маршруту в обидва напрямки.

на Тельмана – гілки впали на контактну мережу: встав 12-й трамвай у обидва напрямки.

на Гідропарковій – гілка впала на проїжджу частину: викликали рятувальників,

біля ТРЦ "Апполо" з боку вулиці Макарова – дерево впало на стовп, а той, зі свого боку, порвав дроти тролейбусної та трамвайної лінії.

Усі вищезазначені інциденти спричинили затори на автомобільних магістралях Дніпра.

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Наслідки негоди в Дніпрі: дивіться відео

Град у Запоріжжі

Не оминула негода й сусіднє з Дніпром Запоріжжя. Тут також надвечір 12 червня пройшов дощ із грозою та градом. Останній розміром від великої квасолини до перепелиного яйця.

У Запоріжжі випав град рекордних розмірів (Фото: VMESTE, телеграм-канал "Это Запорожье)

Щоправда, наслідки негоди були не такими жахливими, як у Дніпрі. Наразі про відповідні інциденти інформації немає.

Злива та град у Запоріжжі: дивіться відео