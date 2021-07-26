Аномальна спека та грози: в Україну знову суне негода
Джерело:Укргідрометцентр
На Україну чекають сильні грози та спека. Низка областей до кінця липня потоне в опадах, але стовпчики термометрів показуватимуть не нижче 28 градусів.
Перепади температури й погоди в Україні продовжаться до кінця липня. Західні та північні області потерпатимуть від негоди. Водночас середня добова температура повітря сягатиме +30 градусів.
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Найпрохолодніше буде на заході країни. Дощі та грози там розпочнуться 27 липня та триватимуть до 31 липня. Температура повітря триматиметься на рівні 28 – 30 градусів із позначкою плюс.
Із 28 липня негода посуне на Київ та центр України, а з 29 липня – ще й на південні області. Попри значні опади, нижче 29 градусів позначки термометрів там не опустяться. Подекуди температура повітря прогріватиметься до +34 градусів.
Коментар синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україну повернеться спека. Крім того, дощі охоплять всі західні області, Вінниччину та Житомирщину. На Півдні та Сході, а також у Дніпрі буде найспекотніше.
Діденко також дала поради, як вберегтися від спеки. Для цього потрібно:
- прикривати голову від прямих сонячних променів;
- обирати легкий та світлий одяг з натуральних тканин та відкрите взуття;
- носити пляшечки з водою;
- не зловживати кондиціонерами в приміщеннях.
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