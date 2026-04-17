У найближчі години Україну накриють грози та шквали: де оголошено небезпеку
- 17 квітня в Україні очікуються грози та сильний вітер до 15 – 20 метрів за секунду у кількох областях.
- У цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки через потенційно небезпечні погодні умови.
В Україні 17 квітня очікується різке погіршення погодних умов у кількох регіонах. Синоптики попереджають про грози та сильні пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
У яких областях очікується негода?
У п’ятницю, 17 квітня, частину України накриє негода із грозами та шквальним вітром.
Попередження стосується одразу кількох областей, де погіршення погодних умов очікується вже найближчими годинами. Фахівці закликають жителів бути обережними та враховувати погодні ризики.
- Львівська область
У Львівській області в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 17 квітня прогнозують грози та пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Аналогічна ситуація очікується й у Львові.
Оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що свідчить про потенційно небезпечні погодні умови.
- Хмельницька область
У Хмельницькій області та місті Хмельницький у найближчі три години 17 квітня прогнозують грози та сильні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики також оголосили жовтий рівень небезпеки.
- Харківська область
У Харківській області та місті Харків у найближчу годину зі збереженням до кінця доби очікуються грози та шквальний вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.
Негода може супроводжуватися різкими поривами вітру та короткочасними дощами. Діє I рівень небезпечності (жовтий).
- Закарпатська область
У західній частині Закарпатської області та в Ужгороді в другій половині дня 17 квітня прогнозують пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Сильний вітер становить потенційну небезпеку. Також оголошено жовтий рівень небезпечності.
У яких областях прогнозують похолодання?
В Україні найближчими днями очікується різке похолодання, яке супроводжуватиметься нічними заморозками у низці регіонів. За даними синоптиків, температура може опускатися до 0…3 градусів морозу як на поверхні ґрунту, так і місцями в повітрі.
У ніч на 19 квітня заморозки прогнозують у північних областях, зокрема на Київщині. Вже 20 квітня зона похолодання розшириться на східні та більшість центральних регіонів країни, за винятком Вінницької області.
Окрім цього, у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях можливі заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі. У цих регіонах оголошено підвищений, помаранчевий рівень небезпеки.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть бути небезпечними для ранньоквітучих плодових дерев. Різке зниження температури здатне пошкодити врожай, особливо у період активного цвітіння.