Похолодання накриє Україну: у яких областях чекати нічних заморозків
- В Україні очікується різке похолодання з нічними заморозками, зокрема в північних, східних та центральних областях.
- Синоптики попереджають про підвищений рівень небезпеки, на який аграріям варто звернути увагу.
В Україні найближчими днями очікується різке похолодання з нічними заморозками. Температура може опускатися до 0…3 градусів морозу як на поверхні ґрунту, так і місцями в повітрі.
Синоптики Укргідрометцентру попереджають про небезпеку для ранньоквітучих плодових дерев і оголосили підвищений рівень небезпеки.
Де і коли очікуються заморозки?
За прогнозами синоптиків, у ніч на 19 квітня заморозки на поверхні ґрунту (0…3 градусів морозу) накриють північні області України, зокрема й Київщину. Аналогічна ситуація очікується і в ніч наступного дня, однак географія похолодання розшириться.
20 квітня заморозки на ґрунті прогнозують у північних, східних та більшості центральних областей (за винятком Вінницької). Окрім цього, у низці регіонів можливе ще серйозніше похолодання – температура до 0…3 градусів морозу у повітрі.
Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську та Полтавську області. У цих регіонах оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки. Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть завдати шкоди садам, які вже перебувають у фазі цвітіння.
Як вберегтися від заморозків?
Фахівці радять заздалегідь підготуватися до похолодання, щоб мінімізувати втрати врожаю. Одним із найефективніших способів є укриття рослин агроволокном або плівкою, що допомагає зберегти тепло біля поверхні ґрунту.
Також рекомендується поливати рослини ввечері перед заморозками: волога земля краще утримує тепло. Для дерев і кущів можна застосовувати димлення – створення димової завіси, яка знижує ризик переохолодження.
Уразливі культури варто додатково захистити мульчуванням, а розсаду можна перенести у більш безпечні умови, якщо це можливо. Експерти наголошують: навіть короткочасні заморозки можуть пошкодити квіти та зав’язь, тому реагувати потрібно оперативно.
Коли в Україні очікувати потепління?
В Україні найближчими днями очікується поступове потепління, однак воно торкнеться не всіх регіонів однаково. За прогнозами синоптиків, вже з 17 квітня температура почне підвищуватися, особливо у південно-східній частині країни та на Закарпатті. Саме там денні показники сягатимуть +14…+19 градусів, що стане найтеплішим періодом найближчими днями.
Водночас у більшості областей збережеться більш прохолодна погода з температурою 10…16 градусів тепла удень. У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах 1…8 градусів тепла. Попри потепління, погода залишатиметься нестійкою – з 17 по 18 квітня у більшості регіонів прогнозують невеликі дощі.
Уже 19 квітня істотних опадів не очікується, хоча на південному сході та в Криму можливі помірні дощі. Синоптики зазначають, що загалом тенденція до підвищення температури зберігатиметься, однак різких стрибків тепла найближчим часом не передбачається.