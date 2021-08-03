Циклон принесе дощі в Україну: які області накриє опадами

В Україну 4 серпня дістанеться циклон Генрі. Короткочасними дощами та грозами спочатку накриє західні області України.

За словами синоптикині Наталки Діденко, вже ввечері 4 серпня дощі опади дійдуть до Вінниччини, Житомирщини та заходу Одещини. У решті регіонів у цей день буде сухо.

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На Заході – прохолодніше, на Сході – спекотніше

Відрізнятимуться і температурні показники. Так у західних областях буде найпрохолодніше – +22…+26 градусів, у північних та центральних – +25…+29. А от на Сході та Півдні повітря прогріється найбільше – до +25…29. У Києві дощів, як і сильної, спеки не прогнозують.

Шансів на дощ побільшає у п'ятницю та вночі в суботу. 5 – 6 серпня, кому цікаво й важливо, відчутно посилиться вітер, ймовірно навіть до штормових значень,

– не втішила Діденко.

Опади прийдуть і в центральні області 6 – 7 серпня

5 серпня, ймовірно, дощитиме не лише на Заході, а й на Півночі. 6 серпня опади прийдуть і у частину центральних областей. На Сході та Півдні – сухо. А От 7 серпня ситуація зміниться на протилежну – дощовики та парасольки потрібно буде взяти жителям південних та східних, а також частини центральних регіонів. На решті території – буде сухо.

Прогноз погоди на 6 серпня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру