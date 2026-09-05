Сильний вітер накриє Україну: де буде небезпечно

В Україні 6 вересня очікується погіршення погодних умов. У більшості областей прогнозують пориви вітру.

Про це повідомляє ДСНС.

Де погіршиться погода?

В Україні 6 вересня у більшості областей, крім північного сходу, вдень прогнозують пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Через небезпечну погоду оголосили жовтий рівень небезпечності.

Сильний вітер може створити додаткові труднощі для роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Пориви можуть спричинити пошкодження окремих конструкцій, обриви проводів або падіння дерев і гілок, що, своєю чергою, здатне призвести до перебоїв у роботі інфраструктури.

Погодні умови також можуть ускладнити рух транспорту, особливо для великогабаритних автомобілів та іншого транспорту, який є чутливішим до сильних поривів вітру. Водіям радять бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної швидкості та за можливості уникати поїздок у місцях, де можуть падати дерева чи конструкції.

Пішоходам також варто бути обережними та не перебувати без потреби поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередачі та інших нестійких об'єктів. Українців закликають стежити за актуальними погодними попередженнями, враховувати прогноз під час планування поїздок і завчасно подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, вересень 2026 року в Україні, за попереднім прогнозом синоптиків, очікується близьким до кліматичної норми. Середня місячна температура повітря становитиме +11…+18 градусів, тоді як середні багаторічні показники для вересня складають +13…+17 градусів.

Кількість опадів протягом місяця прогнозують на рівні 37 – 76 міліметрів. У Карпатах дощів може бути більше – від 74 до 106 міліметрів за місяць. За даними Укргідрометцентру, ці показники відповідають приблизно 80 – 120% кліматичної норми.