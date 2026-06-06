Грози, шквали та град: синоптики оголосили штормове попередження в Україні

В Україні 7 червня прогнозують небезпечні метеорологічні явища – грози, шквали та град у низці регіонів. У кількох областях очікуються значні дощі, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про погоду попереджують майже по всій території України, за винятком східних областей. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Що відомо про негоду, яка буде вирувати в Україні?

У більшості регіонів очікуються грози, а вдень в окремих районах можливі град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Особливо складні погодні умови прогнозують у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, де очікуються значні дощі.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності – жовтий. Це означає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств, а також вплинути на роботу транспорту та інфраструктури.



В Україні прогнозують негоду / Карта Укргідрометцентру

Мешканцям рекомендують бути обережними, уникати перебування під деревами та не залишати автомобілі поблизу рекламних конструкцій і старих дерев під час негоди.

Нагадаємо, у понеділок, 8 червня, атмосферні фронти поступово змістяться у бік Лівобережжя України. За даними синоптиків, це призведе до зміни погодної ситуації в країні: зона опадів спершу охопить західні регіони, а згодом поступово пошириться на центральні, північні та східні області.

Температурний фон при цьому залишатиметься доволі літнім. У нічні години повітря прогріватиметься до +11…+19 градусів, а вдень – до +22…+29 градусів. Водночас у західних, а місцями й у північних регіонах через хмарність та опади буде прохолодніше – у межах +20…+25 градусів.

Синоптики зазначають, що загалом температурні показники поступово відповідатимуть літнім нормам, однак у період проходження атмосферних фронтів та розвитку грозової активності можливі локальні посилення вітру