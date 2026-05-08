У низці областей України 8 травня оголосили штормове попередження

Український гідрометцентр попередив про погіршення погодних умов у низці регіонів країни. У четвер, 8 травня, у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині прогнозують грози.

Про це вказано у заяві Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Негода з дощами та грозами, але місцями – потепліє до +28: прогноз погоди на 8 травня в Україні

Де в Україні буде негода 8 травня?

Синоптики оголосили I рівень небезпечності – жовтий. Це означає, що погодні умови можуть становити потенційну загрозу для населення та інфраструктури.

До жовтого рівня небезпеки також належать сильні пориви вітру, інтенсивні опади, ожеледиця, спека чи різке похолодання.

Мешканцям радять бути уважними та уникати ризикованих дій.

Якою буде погода 9 травня?