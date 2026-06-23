Серйозна негода накриє частину України: синоптики оголосили попередження

Низку областей України у вівторок, 23 червня, накриють несприятливі погодні умови. Синоптики попереджають про можливі грози, град, а також шквали.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У яких областях буде негода?

Удень 23 червня у південних, більшості західних та центральних областей очікуються грози. В окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду, у зв'язку з чим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– ідеться у повідомленні.



Попередження про негоду в Україні / Карта Укргідрометцентру

Також у більшості областей України протягом 23 – 25 червня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попередження стосується значної частини південних, східних, центральних та окремих західних регіонів країни.



Пожежна небезпека в Україні на 23 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру



Пожежна небезпека в Україні на 24 – 25 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! За даними фахівців, через спекотну та суху погоду суттєво зростає ризик виникнення та поширення пожеж в екосистемах.

До речі, нагадаємо, загалом погода на території України найближчими днями залишатиметься нестійкою через атмосферний фронт. Через це у низці областей очікуються короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град та шквали.