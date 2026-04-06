Тепла весна в Україні на паузі: у західних областях випав град та лютують шквали

В Україні почався справжнісінький погодний апокаліпсис. Сильна негода накрила низку областей, зокрема Волинь та Рівненщину.

Там випав град та налетів сильний вітер. Негода вирує й в інших регіонах. 24 Канал зібрав відповідні кадри.

Що відомо про негоду?

Сильний град вдень 6 квітня засипав Луцьк та область, зокрема міста Володимир та Нововолинськ.

Негода накрила Волинь: дивіться відео

Регіон також попередили про грозу. Небезпека збережеться до кінця доби 6 квітня. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Негода на Волині: дивіться відео

На Волинь налетіла негода: дивіться відео

У сусідній Рівненській області теж були град, сильний вітер та дощ.

Голова ОВА Віталій Коваль повідомив, що буревій пошкодив покрівлю ліцею у Володимирецькій громаді. Орієнтовна площа пошкодження – 50 – 60 квадратних метрів.



Наслідки негоди на Рівненщині / Фото ОВА

Також є повалені дерева та електроопора.

Станом на 14:00 без світла були 46 населених пунктів у Вараському та Дубенському районах.

На щастя, ніхто не постраждав.

Сильний вітер накрив й Львівщину. По області повідомляють про повалені дерева, які перекрили дороги.

Нагадаємо, що у Львівській області 6 квітня оголошено жовтий рівень небезпеки.



Наслідки негоди на Львівщині / Фото Суспільного

Через несприятливі погодні умови наразі без світла залишаються 94 населені пункти: 26 знеструмлені повністю, 68 – частково.

Українців просять бути обережними. 6 квітня погода суттєво зіпсується і в інших регіонах. У Києві через шквали уже довелося приспустити головний прапор країни.

