Сильний дощ і шквали накриють низку областей: де погіршиться погода в Україні

Погода на території України найближчими днями не зазнає відчутних покращень. Натомість синоптики прогнозують дощі, грози та шквали у низці областей.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Грози майже по всій Україні: прогноз погоди на 12 травня

Як зіпсується погода в Україні?

Укргідрометцентр повідомляє про відчутні дощі з грозами у більшості областей України впродовж 12-14 травня. Значні опади пройдуть 12 травня на Закарпатті та в Карпатах, вже 13 травня вони поширяться на всю Україну.

Винятком стане північно-східна та західна частина країни. Але 14 травня опади все ж випадуть і на північному сході. На Правобережжі у найближчу добу подекуди можливі шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Укргідрометцентр окремо повідомляв про ускладнення погодних умов 12 травня в частині областей. За даними фахівців, на Закарпатті та в Карпатах прогнозують значні дощі. Удень у більшості областей на Правобережжі можливі грози та шквали вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.



У зв'язку з цим у відповідних регіонах оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Таким чином погіршення погоди у західних і деяких центральних областях може призвести до локальних ускладнень у роботі транспорту та комунальних служб, тому насамперед радимо бути обачними.

Уночі температура повітря коливатиметься від 5 до 13 градусів, удень синоптики прогнозують від 16 до 23 градусів тепла. Але 13 травня в Одеській, Вінницькій, Київській, Житомирській і західних областях буде прохолодніше.

Там денні максимуми знизяться і становитимуть від 12 до 19 градусів тепла. Подібне незначне зниження температурних показників, згідно з оприлюдненою інформацією, пошириться на всю територію України 14 травня.

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал регулярно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Якою буде погода до кінця тижня?

Раніше синоптик Віталій Постригань розповів, що хоча над територією України переважатиме тепліше повітря, до кінця цього тижня погода залишатиметься дощовою через циклони, які зумовлюватимуть опади.

Тижневий прогноз Ігоря Кібальчича також свідчить про те, що протягом тижня в Україні можливі дощі, грози, шквали і навіть заморозки. Температури коливатимуться від 2 до 27 градусів тепла, залежно від доби і часу.

Погіршення погодних умов, зокрема надходження дощів різної інтенсивності, супроводжуватиметься незначним похолоданням. Утім, попри такі зміни, температурні значення залишатимуться в межах кліматичної норми.