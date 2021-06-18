Вода змітає все на своєму шляху: в Ялті оголосили надзвичайну ситуацію через зливи

Окуповану Ялту в ніч на 18 червня накрила потужна злива. У результаті негоди затопило приблизно 300 будинків, почалася евакуація людей. Крім того, у місті ввели режим надзвичайної ситуації.

В окупованому Криму вже кілька днів панує сильна негода, яка призводить до масових затоплень міст.

Читайте також Люди перепливають вулиці: у Криму – режим надзвичайної ситуації через сильні зливи – відео

В Ялті – надзвичайна ситуація

За 6 годин у Ялті випала місячна норма опадів – 42 міліметрів (на Ай-Петрі – 84 міліметрів), річки вийшли з берегів, центр Ялти затоплений. Водночас дощі не припинилися, їх прогнозують до другої половини 18 червня.

У зв'язку з негодою у місті оголосили режим надзвичайної ситуації. Затопило щонайменше 300 будинків. Людей, які постраждали через зливи, евакуйовують. Крім того, розгорнули пункти обігріву.

Негода паралізувала і транспорт – потоки води буквально зносять машини та людей. В'їзд в Ялту закрили, тролейбуси тимчасово не курсують.

Місцевих жителів окупаційна влада просить відмовитися від походів в гори й ліси, а також від морських прогулянок.

З негодою боротимуться військові

Для боротьби з наслідками дощів залучили військових. В Ялту відправлять важку техніку та автомобілі підвищеної прохідності, військові допомагають вивозити дітей з затоплених шкіл.

Через каламутну воду у місті відключили водопостачання, людей попросили запастися водою. Також приблизно 2,7 тисячі будинків залишаються без світла.

Наслідки негоди в Ялті: дивіться відео

В окупованому Криму вже кілька днів вирує негода. Сильна злива затопила не лише Ялту, але й Керч та Євпаторію. Люди вимушені перепливати вулиці. Через це на півострові оголосили режиму надзвичайної ситуації.