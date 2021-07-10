Негода наробила лиха на Закарпатті: затопило багато дворів та будинків – фото
10 липня 2021 , 23:46Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Мешканці Закарпатської області оговтуються від наслідків негоди. Через рясні опади там підтопило багато приміщень, також пошкоджені дороги.
Найбільше постраждали населені пункти Рахівського району. А саме – селище Ясіня та села Лазещина, Богдан й Луги. На щастя, жертв чи потерпілих немає.
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Ситуація станом на 21:30
- У Ясіні було підтоплено 35 дворів та 13 підвальних приміщень житлових будинків по вулицях Стебний та Грушевського. Там вода зійшла самоплином.
- У селищі підтоплено ґрунтову дорогу по вулиці Стебний, там же ж пошкоджено 300 метрів асфальтованої дороги.Обмежено сполучення сотнею дворів.
- Поблизу селища підтопило й автошлях Мукачево – Рогатин – Львів на 30-метровій ділянці. Втім, проїзд там вже вдалося відновити.
- У Лазещині було підтоплено 5 дворів та 3 підвали. У селі Богдан –2 двори та 2 житлові будинки, а у Лугах – 5 дворів та 5 житлових будинків. Вода там також зійшла самоплином.
Негода на Закарпатті / Фото ДСНС
На місцях працюють підрозділи ДСНС Закарпаття. До робіт залучили 4 одиниці техніки, 14 рятувальників. Вони відкачують воду із підтоплених приміщень.