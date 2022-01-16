Негода залишила без світла майже 70 населених пунктів у 5 областях України

Негода знеструмила 67 населених пунктів у різних регіонах України. Все через шквальний вітер, який спостерігався майже на всій території нашої країни протягом 14 – 15 січня.

Як розповідають рятувальники, кількість знеструмлених населених пунктів була в рази більшою.

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Так, станом на 15 січня без електроенергії залишилися майже 1 500 населених пунктів у 16 областях.

Яка ситуація зараз

За словами рятувальників, саме через потужні пориви вітру і спрацювали систем автоматичного захисту ліній електропередач. Як наслідок – знеструмленими залишаються 67 населених пунктів у 5 областях:

Житомирська – 25,

Чернігівська – 20,

Сумська – 12,

Київська – 9,

Донецька – 1.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Наслідки негоди

Луганська область – у селі Коломийчиха Сватівського району шквальний вітер пошкодив дах сільської ради та сільського клубу на площі 560 квадратних метрів.

– у селі Коломийчиха Сватівського району шквальний вітер пошкодив дах сільської ради та сільського клубу на площі 560 квадратних метрів. Харківська область – у місті Люботин вітер пошкодив дах чотириповерхового гуртожитку Люботинського ліцею залізничного транспорту на площі 600 квадратних метрів.

– у місті Люботин вітер пошкодив дах чотириповерхового гуртожитку Люботинського ліцею залізничного транспорту на площі 600 квадратних метрів. Київська область – у місті Богуслав через сильний вітер пошкоджено дах в чотириповерховому навчальному корпусі ДНЗ Богусловському центрі професійної освіти на площі 300 квадратних метрів.

– у місті Богуслав через сильний вітер пошкоджено дах в чотириповерховому навчальному корпусі ДНЗ Богусловському центрі професійної освіти на площі 300 квадратних метрів. Чернігівська область – у селі Лосинівка Чернігівського району шквальний вітер пошкодив дах в спортивному залі школи на площі 250 квадратних метрів.

На щастя, жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Якою буде погода 16 січня

Погода в Україні у неділю, 16 січня, буде хмарною. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі у більшості регіонів вдарять морози, на Закарпатті – аж до -6 градусів. А от вдень майже по всій Україні буде "плюсова" температура.

Як пояснила синоптикиня Наталка Діденко, у неділю штормовий вітер, який є наслідком протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, слабшатиме. Проте 17 – 18 січня знову посилиться.