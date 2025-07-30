У Житомирі через потужні зливи затопило вулиці та дороги. Комунальні служби намагаються стабілізувати ситуацію, поки люди розважаються у калюжах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду та відео місцевих блогерів.

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Як Житомир переживає негоду?

За даними місцевої влади, упродовж останніх двох діб у Житомирі випало 89 міліметрів опадів, що становить 112% від місячної норми. Через це в місті затопило дороги, тротуари та під'їзди до будинків.

Містяни активно діляться відео, як пересуваються містом або навіть пірнають у великі калюжі задля розваги.

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За даними міських служб, чотири аварійні бригади КП "Експлуатація штучних споруд" працюють безперервно. Вони очищають зливоприймачі, відновлюють проїзди на ключових ділянках і зменшують рівень підтоплення.

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Однак комунальники визнають, що зливова система технічно не справляється з такою кількістю опадів. Водночас вони запевняють, що роблять усе можливе, аби повернути ситуацію під контроль.

До слова, у Києві пройшла потужна злива. У кількох районах вулицями течуть стрімкі потоки брудної води. Вони становлять небезпеку для пішоходів.