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      Негода на Одещині: зі снігових заметів витягли понад 20 автомобілів

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      Замети на Одещині
      Замети на Одещині / прес-служба ДСНС в Одеській області

      В Одеській області зі снігових заметів витягли понад 20 автомобілів. Загалом рятувальники врятували близько 34 осіб.

      Про це інформує "Уніан" з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Одеській області.

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      Станом на ранок 2 грудня рятувальники здійснили 16 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, до яких залучали 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 60 представників особового складу.

      Так, зі снігових заметів витягли 22 транспортних засоби, в тому числі 14 вантажівок, 4 легкових автомобіля, 3 пасажирських автобуса та автомобіль швидкої медичної допомоги. Загалом рятувальникам вдалося врятувати 34 людини.

      Додамо, що 3 грудня в Україні значно потепліє. Зокрема в Одеській області повітря прогріється до +4...+6 градусів. Опадів на Одещині синоптики не передбачають.

      Теги: Новини України Новини Одеси ДСНС Погода Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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