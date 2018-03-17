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Негода в Україні: зима повернулася із хуртовинами та ожеледицею

16:03, сьогодні 195 Читать новость на русском

В Україну повернулася зима. Снігопади накрили захід, центр та північно-східні області. Без світла залишилися два десятки населених пунктів. Через дощ та суттєве зниження температури на дорогах прогнозують ожеледицю.

На Волині під вагою снігу, який йшов усю ніч, обірвалися дроти. Відтак, два десятки населених пунктів залишилося без електрики. Через перемети туди ледве пробираються бригади обленерго. Одну машину зі снігу довелося витягувати навіть рятувальникам. Завдяки ним до місця призначення доїхала і швидка.

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"Ми витягнули зі снігових наметів 12 машин, в тому числі великогабаритні машини та легкові", – розповіла начальник прес-служби Управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.

Проте не обійшлося і без аварій. Тут через засніжену дорогу не змогли розминутися КАМАЗ тамікроавтобус. Водія та пасажирку мікроавтобуса з травмами забрали до лікарні.

В Житомирі за ніч випало більше 10 сантиметрів снігу. Комунальники звітують, що почали працювати ще з ночі, втім все прибирати не встигають. Непереливки і водіям – техніка комунальників доїхала лише до центральних вулиць.

Звісно, автомобіль заносить. Для безпечного руху краще їхати 20-30 кілометрів за годину,
– зауважив житомирянин Денис.

Засніжило і столицю. Кияни до таких кучогур снігу посеред весни ставлять із гумором. Натомість не до жартів було на в'їзді до Києва. Біля селища Міла на Житомирській трасі через ДТП утворився величезний затор. Тут мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою, трьох людей госпіталізували. Через засніжену трасу водії не впорались із керуванням. Аби уникнути аварій, поліцейські просять водіїв дотримувась безпечної дистанції і без потреби не виїзджати.

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Навіть якщо й немає снігу, а мінусова температура, дорожнє покриття – слизьке. Ожеледиця спостерігається переважно на мостах та дорогах державного значення. Під час руху потрібно завжди дотримуватися дистанції і різко не змінювати напрямок руху,
– підкреслив старший інспектор патрульної поліції Львівської області Іван Стефурак.

Проте ті водії, які ще не встигли перевзути зимову гуму на літню, тішаться.

Варто зазначити, що уряд затвердив план заходів боротьби з негодою. У посиленому режимі працюватимуть рятувальники та працівники дорожних служб. Зараз сніг прибирають 600 машин та майже тисяча людей. Не розслабляться вони і завтра, адже хурделиця не вщухатиме кілька днів. Проте у Карпатах синоптики прогнозують сходження лавин. Також вони зазначають, що весну слід чекати лише з середини наступного тижня

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Житомира Новини Луцька Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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