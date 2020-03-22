Нехай там і сидять: Лукашенко не хоче евакуювати білорусів з-за кордону – відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не збирається посилати чартерні рейси за білорусами. Мовиться про тих громадян, які виїхали з країни, не звертаючи уваги на попередження, пов'язані з розповсюдженням коронавірусу у світі.

Він доручив не посилати за ними чартери. Про це повідомляє "Белта".

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Лукашенко зазначив, що багато білорусів полетіли на відпочинок, знаючи, що у світі складна ситуація через пандемію і багато країн закривають свої кордони.

Ми вже гвалтом кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно пруть за цей кордон. Тим, хто виїхав після наших попереджень, ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди поїхали,

– обурився білоруський президент.

Він також розкритикував громадян, які виїхали з країни, користуючись картою поляка.

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Зверніть увагу! За даними Міністерства закордонних справ Білорусі, за останні кілька діб за кордон виїхало близько 11 тисяч громадян.

Що відомо про поширення коронавірусу у Білорусі

Перший випадок коронавірусу у Білорусі виявили ще наприкінці лютого. Однак тоді Лукашенко заявив, що Білорусь не має наміру закривати свої кордони через зафіксований випадок коронавіруса.

Станом на 21 березня у Білорусі зафіксовано 76 випадків коронавірусу. 15 пацієнтів вже виписані з медичних установ, ще 61 перебуває у лікарнях.

Лукашенко закликав білорусів не панікувати через спалах коронавірусу та дав "поради", як з ним боротися. Він сказав, що зараз білоруси мають зосередитись на роботі та брати приклад зі селян.

Лідер країни закликав частіше мити руки, а також ходити в лазню і для профілактики випивати горілку.

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