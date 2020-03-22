Пусть там и сидят: Лукашенко не хочет эвакуировать белорусов из-за границы – видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается посылать чартерные рейсы за белорусами. Речь идет о тех гражданах, которые выехали из страны, не обращая внимания на предупреждения, связанные с распространением коронавируса в мире.

Он поручил не посылать за ними чартеры. Об этом сообщает "Белта".

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Лукашенко отметил, что многие белорусы полетели на отдых, зная, что в мире сложная ситуация из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.

Мы уже криком кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто уехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда поехали,

– возмутился белорусский президент.

Он также раскритиковал беларусов, выехавших из страны, пользуясь картой поляка.

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Обратите внимание! По данным Министерства иностранных дел Беларуси, за последние несколько дней за границу выехали около 11 тысяч граждан.

Что известно о распространении коронавируса в Беларуси

Первый случай коронавируса в Беларуси обнаружили еще в конце февраля. Однако тогда Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена закрывать свои границы через зафиксированый случай коронавируса.

По состоянию на 21 марта в Беларуси зафиксировано 76 случаев коронавируса. 15 пациентов уже выписаны из медицинских учреждений, еще 61 находится в больницах.

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за вспышки коронавируса и дал "советы", как с ним бороться. Он сказал, что сейчас белорусы должны сосредоточиться на работе и брать пример с крестьян.

Лидер страны призвал чаще мыть руки, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку.

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