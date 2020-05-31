У гаражних приміщеннях в селі Гатище, що на Харківщині, правоохоронці виявили нелегельний склад. Там зберігалося понад 30 тисяч пачок сигарет російського виробництва.

За попередніми оцінками, їх загальна вартість складає понад 1,2 мільйона гривень, повідомляє Держприкордонслужба.

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На виявлених сигаретах не було марок акцизного збору. На їх упаковках вказано, що вони виготовлені на Ростовській тютюновій фабриці. З Росії в Україну товар перевезли незаконно – поза встановленими пунктами пропуску.

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Факт протиправної діяльності на державному кордоні прикордонники виявили напередодні. Під час пошуку причетних осіб вони встановили, де вони зберігалися тютюнові вироби.

Вилучений товар доставили до прикордонного підрозділу – там його зберігатимуть до рішення суду щодо накладання на нього арешту. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб.