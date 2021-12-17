Нелюдські умови праці: українські заробітчани розказали та показали "інструктаж" від іноземців

Згідно з останнім соцопитуванням головними страхами заробітчан є нелегальне працевлаштування, ризик бути обдуреними та страх повернутися додому ні з чим. Проте фахівці та досвідчені працівники за кордоном застерігають, що реальні ризики ще попереду.

У випадку офіційного працевлаштування та вчасної оплати існує ризик праці в нелюдських умовах.

"Якщо хтось по своїй дурості чи по своїй безпам'ятності, чи ще по якійсь іншій причині зійшов з поля, тоді день йому не зараховується, він вважається не на роботі, прогул і штраф" – саме так інструктують українських заробітчан, які працюють у сільському господарстві в Польщі.

На YouTube-каналі "Життя коваля" можна переглянути "приховані" відео з різного роду випадками.

Дуже тяжко, бо розпухли пальці. Вказівний просто розпух і не згинається,

– показала свої руки українка, яка працює в Німеччині.

Закінчивши ВНЗ логічним буде працювати за спеціальністю та йти кар'єрними сходами. Проте офіційні дані свідчать, що відкриті вакансії за кордоном для іноземців, здебільшого робітничі.

За словами економіста Олега Пензина, будівельний бізнес пов'язаний із послугами, здебільшого побутового характеру. До їх складу входить і прибирання. У цій сфері активно присутні українські трудові мігранти, які чітко тримають цей ринок.