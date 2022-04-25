"Нема кого збирати в кульки": у Кремінній окупанти і колаборанти вибухнули в мерії

У Кремінній, що на Луганщині, під час наради так званого "народного мера" зі зрадниками із силових структур прогримів потужний вибух. Ймовірно, "невдало покурив" морячок з крейсера "Москва".

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

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Гайдай пожартував, що морячок з крейсера "Москва", який палив на палубі, завітав і до Кремінної. Сталося це, коли у міськраді почалася нарада силовиків і так званого народного мера з "ЛНР".

Саме у той момент раптово прогримів вибух, який зніс пів будівлі разом з усім силовим блоком і колаборантами, які мали б надалі очолювати окуповану територію.

Згідно з перехопленням, яке ми отримали, дуже багато колаборантів-силовиків лишилося назавжди в Кремінній. Крім того, дуже багато поранених. Сподіваються, вони так само отримають путівку "200",

– наголосив голова Луганської ОВА.

Додамо, що під час вибуху загинули російські окупанти і місцеві колаборанти.

"Кажуть, що всі хто зрадили присягу на вірність народу України, загинули. Не співчуваємо і не сумуємо", – повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Одночасно з цим вибухом стався ще один – у районному відділі поліції, де на нараду у цей момент зібралася ще одна група колаборантів. Кількість ліквідованих зрадників уточнюється.