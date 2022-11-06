Немає грошей чи забагато двійників: з акаунтів Путіна пропала плашка про верифікацію

У соцмережах російського президента зникла плашка про верифікацію. Чому це сталося, достеменно невідомо. Однак, є припущення.

Так, плашка про верифікацію зникла на акаунтах Путіна у твітері. Детальніше про це розповідає 24 канал.

До речі Маск продаватиме верифікацію у Twitter, але підтверджувати реальність користувачів ніхто не буде

У твітері Путіна пропала плашка верифікації

Акаут президента Росії зареєстрували у твітері в червні 2010 року. Однак, вже за кілька місяців, – у жовтні з'явилася ще одна сторінка.

До речі, на двох акаунтах постять ідентичну інформацію про Путіна. Запевняють, що це офіційна сторінка Кремля.

Щоправда, плашка про верифікацію чомусь зникла.

Зауважимо, що галочка фактично підтверджує, що власником акаунту є реальна людина чи організація, а сторінка офіційна.

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Акаунт Путіна у твітері без плашки про верифікацію / Скриншот 24 каналу



Ще один профіль президента Росії у твітері теж без відповідної галочки / Скриншот 24 каналу

Чому могла зникнути плашка про верифікацію

Зауважимо, що напередодні у ЗМІ повідомили, що новий власник твітера Ілон Маск планує запровадити платну верифікацію. Мовилося про 20 доларів на місяць.

Це означає, що верифіковані акаунти повинні будуть заплатити за збереження своїх галочок. До речі, доведеться зробити це, навіть попри те, що верифікація була безкоштовною з моменту її запровадження.

Ймовірно, бункерному президенту Росії ну дуже важко заплатити такі "великі" гроші. Тому галочку довелося зняти.