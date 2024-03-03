Немає й рочку: в Одесі знайшли тіло ще одного загиблого немовляти

У ніч проти 2 березня російські військові атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок цього є загиблі й постраждалі. Наразі знайдено тіло загиблого немовля.

Станом на зараз унаслідок російської атаки дронами по Одесі загинуло щонайменше 10 людей. Серед них – дитина та вагітна жінка.

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Серед загиблих виявили ще одну дитину

У ніч проти 2 березня російські військові атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Дрони заходили з Чорного моря.

Раніше у ДСНС зазначали, що близько о 08:30 під завалами знайшли тіло 9 жертви. Водночас тривали заходи з деблокування загиблої жінки.

За даними ОВА, поруч із тілом жінки згодом виявили тіло ще одного загиблого немовляти. Наразі рятувальники продовжують розбирати завал.

Поруч із тілом жінки було знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку,

– повідомив Олег Кіпер.

Цю інформацію підтвердили й у Головному управлінні ДСНС Одеської області.

Щойно було знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Поруч із матірʼю. Ніколи не пробачимо,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Водночас в Офісі Генерального прокурора повідомили, що дитині було всього-на-всього 8 місяців.

В Одесі рятувальники знайшли тіла жінки та немовляти: фото ГУ ДСНС

Станом на 9:50 з-під завалів вилучено 10 загиблих людей, серед них – 3 дитини.

Що цьому передувало: основне