Немає сил: росіяни хочуть штурмувати Донбас силами мобілізований дітей з окупованих територій

Російські загарбники з початку війни прощупували систему оборони України на Донбасі, але слабких шляхів не знайшли. Тому питання, де завдати головний удар після перегрупування, залишається для керівництва РФ величезною проблемою.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, плануючи новий наступ, російські генерали зрозуміли, що для досягнення хоча б якогось успіху їм треба використовувати ЗС РФ з максимальною ефективністю. А це означає лише одне: у першій хвилі на штурм найважливіших для них ділянок відправлять мобілізоване гарматне м'ясо.

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Росіяни вже приблизно розподілили свої підрозділи для завдання удару по ЗСУ на Донбасі. Згідно з їхньою оцінкою, для штурму Лисичанська та Сєвєродонецька у них катастрофічно не вистачає власних сил.

Тисячі сімей ніколи не побачать своїх рідних

Як стверджують розвідники, російське військово-політичне командування дуже поспішає йти вперед для здобуття будь-чого, що можна назвати перемогою.

Через це загарбники навіть приблизно не змогли розробити хоча б якись дієвий план виходу на кордони Донеччини та Луганщини. Єдина тактика, яку можуть використовувати рашисти – бити з усіх доступних видів озброєнь та закидати захисників України величезною кількістю свого особового складу.

Звісно, ніяких докорів сумління російські генерали взагалі не відчуватимуть. Їм потрібно лише одне – захопити Донбас будь-якою ціною. З будь-якою кількістю втрат серед цивільного населення України та власних військ. При цьому окремим бонусом для загарбників буде вбивство якомога більшої кількості українців.

Після невдалих спроб захоплення Києва, Харкова, Сум та Чернігова для всіх росіян стало зрозуміло, що у випадку закидання на фронт передових підрозділів ЗС РФ, війська закінчуються дуже швидко. Тому на Донбасі вони не відправлятимуть вперед кадровикі та срочників. Першими підуть мобілізовані жители ОРДЛО.

Це означає лише одне: тисячі матерів, дружин та дітей з окупованих частин Донеччини та Луганщини ніколи не побачать своїх синів, чоловіків та батьків. Принаймні живими.

Працівники шахт, вчителі та студенти, яких військові злочинці забрали на війну просто з роботи, не матимуть жодних шансів на виживання. Бо їх змусять перти на мінні поля та на райони з дуже добре пристріляною артилерією.

Тіла ж загиблих збирати, звісно, ніхто з російських генералів не збирається. Хіба що для знищення у печах Донецького металургійного заводу.

Наступ запланований після 10 квітня

Скоріш за все, мобілізованих поженуть у їх перший та останній бій після 10 квітня. Більшість з них – фактично діти 18 – 19 років. Для цього їх вже почали активно перекидати до пунктів тимчасової дислокації. Звісно, майже всі чоловіки, яких хапали просто на вулиці, в університеті чи на роботі, йти воювати не хочуть.

Вони перебувають у розпачі, оскільки майже кожен розуміє реальну кількість втрат як російських підрозділів, так і угруповань бойовиків. Мобілізовані у "дирі" усвідомлюють, що вони не виживуть, але втекти до бою фактично нікуди не можуть. Їх утримують під вартою майже без зв'язку з зовнішнім світом. Їх оснащують зброєю, яка ледве стріляє, а годують – помиями.

Тому єдина для них можливість залишитися в живих – обрати вдалий момент для здачі у полон під час наступу. Як це зробили тисячі мобілізованих на Миколаївщині, Херсонщині, Сумщині та Чернігівщині. Скоріш за все, здатися без вбивства свого ж командира чи когось з "наглядачів" буде важко, але іншого способу може не бути.

Крім того, у розвідці наголошують, що Україна утримує всіх полонених росіян та мобілізованих жителів окупованих теріторій у безпеці та теплі. Бійці ЗСУ та територіальної оборони не катують та не б'ють нікого, хто склав зброю. Тому кожен має пам'ятати, що біла ганчірка – найкращий варіант, аби хоча б мати шанс колись побачити родину.