Немає сили, яка б могла підкорити вас: світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

З нагоди 30-ї річниці Незалежності привітання Україні надіслали очільники різних країн світу, дипломати та міністри.

Україна 24 серпня отримує вітання з Днем Незалежності, до яких долучаються і світові лідери. Про те, хто вже привітав країну зі святом та що побажали, читайте у матеріалі.

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Від імені США привітав Блінкен

На сайті Білого дому оприлюднили привітання державного секретаря США Ентоні Блінкен.

Від імені Сполучених Штатів Америки я шлю найкращі побажання народові України у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності,

– йдеться у заяві Білого дому.

Він нагадав, що 30 років тому Верховна Рада "зробила сміливий вибір на користь нового курсу України як незалежної, демократичної і суверенної держави, заснованої на європейських цінностях".

З його слів, за три десятиліття, що минули після цього історичного рішення, траєкторія руху України до її євроатлантичного майбутнього була чіткою, й український народ може пишатися своїми досягненнями.

"Ми твердо переконані, що демократична, процвітаюча і безпечна Україна відповідає інтересам не тільки народу України, а й Сполучених Штатів та міжнародної спільноти", – додав держсекретар США.

Ми й далі підтримуватимемо вас у зусиллях щодо реалізації ваших євроатлантичних устремлінь, відновлення та підтримання безпеки міжнародно визнаних кордонів України й захисту від агресії Росії,

– підсумував Ентоні Блінкен.

Вітання президента Європейської ради

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав Україну з річницею Незалежності та пообіцяв, що Європейський Союз продовжить підтримувати нашу країну.

Вітаю Україну і президента Володимира Зеленського з 30-річчям Незалежності. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну і її народ, ґрунтуючись на наших спільних цінностях. Наша Угода про асоціацію покликана наблизити Україну до ЄС,

– зазначив політик.

Посол Європейського Союзу привітав Україну

Посол Євросоюзу Матті Маасікас привітав українців зі святом українською мовою.

Він зазначив, що він родом з Естонії і добре розуміє справжнє значення незалежності та звільнення з тенет імперії.

Україна впродовж 30 років незалежності долала численні перешкоди на шляху до процвітання, а незаконна анексія Криму Росією і агресія під проводом Росії на сході досі залишаються надзвичайним викликом,

– сказав дипломат.

Матті Маасікас також згадав, як з перших днів незалежності ЄС стояв пліч-о-пліч з Україною та її народом. А зараз Україна стала одним з пріоритетних партнерів Європейського Союзу і одним з найбільших отримувачів фінансової допомоги.

"Як Європи немає без України, так немає і безпечної Європи без незалежної і безпечної України. Євросоюз є і залишиться найбільшим і найнадійнішим партнером України", – підсумував посол ЄС.

Вітання глави МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус привітав Україну з 30-річчям Незалежності.

Майже 8 років тому дух і самобутність вашої нації відродилися на барикадах Майдану. Сьогодні ви боретеся проти агресії Росії. Немає сили, яка б могла підкорити вас! Слава Україні! Героям Слава!

– наголосив глава МЗС.

Українською привітала нашу країну з річницею Незалежності президентка Литви у 2009 – 2019 роках Даля Грибаускайте.

"Вітаю з 30-річчам незалежності, Україно! Слава Україні!", – написала вона.

Президентка Грузії привітала українців

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала український народ з 30 річницею Незалежності.

Через 30 років після проголошення Україною незалежності я хочу побажати президенту Володимиру Зеленському й українському народу дуже щасливого Дня Незалежності,

– зазначила політикиня.

Глава держави додала, що Грузія та Україна пройшли подібні дороги до свободи, і ми разом підемо нашим майбутнім шляхом до Європи.

Глава МЗС Латвії надіслав вітання

Надіслав свої вітання з 30-річчям Незалежності і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Щиро вітаю усіх українців, які святкують 30-ту річницю Незалежності, бажаю успіхів у вашій боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Латвія підтримувала і продовжуватиме підтримувати Україну,

– повідомив дипломат.

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Санду привітала з річницею Незалежності

Президентка Молдови Майя Санду привітала Україну з 30 річницею Незалежності.

Щирі вітання нашому сусідові та партнеру Україні, президенту Володимиру Зеленському та всім українцям, з 30-річчям Незалежності!

– зауважила вона.

Політикиня додала, що Молдова "стоїть поруч з Україною та бажає миру та процвітання".

Вітання канцлера Австрії

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц привітав українців із 30 річницею незалежності держави.

Я радий вітати вас із 30-ю річницею Незалежності України! Україна має величну історію! Особливо останніми роками в Києві та інших містах країни багато зроблено для модернізації держави, впровадження реформ, щоб Україна рухалася в правильному напрямку,

– сказав він.

Політик зазначив, що Австрія завжди є надійним партнером України і запевнив, що так і буде в майбутньому.

"Я хочу привітати всіх українців та українок з 30-річчям незалежності України і побажати всього найкращого на майбутнє та для розвитку вашої країни. Всього найкращого та успіхів вам!" – додав Себастіан Курц.

Емір Катару привітав українців

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані привітав президента Володимира Зеленського з річницею Незалежності України. До нього також приєднався заступник шейх Абдулла Бінь Хамад Бінь Халіфа Аль‑Тані.

Прем'єр-міністр Катару Халід бен Халіфа бен Абдул Азіз Аль Тані надіслав привітання Денису Шмигалю.

Сі Цзіньпін надіслав привітання Україні

Глава Китаю Сі Цзіньпін надіслав телеграму президенту Володимиру Зеленському та висловив щирі вітання з Днем Незалежності.

Він відзначив успіхи розвитку стратегічного партнерства між Китаєм та Україною,

Наголосив на великому значенні відносин з Україною для Китаю;

Висловив готовність сприяти їхньому безперервному підйому на новий щабель.

Лукашенко привітав з Днем Незалежності

Олександр Лукашенко привітав Україну з 30-ю річницею Незалежності.

Незламна воля українців дозволила їм гідно пройти довгий і болісний шлях здобуття власної державності,

– сказав білоруський диктатор

Він також висловив впевненість, що "мудрість, розсудливість і передбачливість, притаманні українському народу, допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємоповагу, підтримку та високий рівень співпраці".

Україна у 2021 році святкує 30-й День Незалежності. З цієї нагоди заплановані шоу, концерти, військовий парад. Святкові заходи відбуваються по всій країні та за кордоном.