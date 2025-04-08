Частина Одеси та Одеського району залишилася без світла

Два райони Одеси та частина Одеського району 8 квітня тимчасово залишилися без світла. Це пов'язують з аварійною ситуацією з обладнанням.

Енергетики вже працюють над усуненням проблеми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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Що відомо про аварійне відключення світла в Одесі

Як повідомлють у ДТЕК, близько 11:33 сталася аварійна ситуація на обладнанні. Через це електропостачання довелося вимкнути для жителів Київського та Приморського районів Одеси, а також для частини Одеського району.

Енергетики вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожну оселю,

– зазначили в ДТЕК.

Електроенергію повернути в домівки обіцяють до 16:00. Уточнюється, що це орієнтовний час.

Нагадаємо, у Хмельницькому 6 квітня зафіксовано аварійні відключення світла. Причину запроваджень тимчасових обмежень не вказують. Інформації про те, чи це стало наслідком атаки на регіон, чи ситуація сталася через різку зміну температур, не повідомляли.