Німеччина активно допомагає Україні зі зброєю та амуніцією для боротьби з російськими окупантами. Уряд робить все можливе, щоб ці заходи були максимально ефективними.

Як зазначила представниця пресслужби федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн, Німеччина надає та продовжить надавати Україні необхідну зброю. Щоправда, для найбільшої ефективності визначено кілька критеріїв, на які зважають при передачі.

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Немає жодних табу

При передачі зброї для України Німеччина аналізує наступні показники:

яка зброя та амуніція є доступними та можуть бути надані негайно;

наскільки доцільна саме ця зброя, зважаючи на потребу навчання українських військових;

поєднання із загальною програмою партнерів.

Крістоф Бургер, який представляє МЗС ФРН, додав, що усі позиції узгоджуються з Євросоюзом, G7 і НАТО.

Україна в цій фазі війни терміново потребує озброєння. Це наш спільний інтерес, немає жодних табу, – заявив він.

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