Росія вбила 3-місячне немовля у Марганці, удар припав по багатоповерхівці

У ніч на 15 серпня Росія продовжила цинічний терор Дніпропетровщини. Вона своїми руками вбила немовля.

Про деталі розповів голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки

Росія у місті Марганець вбила 3-місячного хлопчика. Терористи цілилися безпілотниками по багатоповерхівці.

Унаслідок нічної атаки ще 11 людей дістали поранення, 7 із них госпіталізовані у важкому стані.

Серед поранених також є двоє дітей – 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

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Нагадаємо, що вночі від російських обстрілів потерпала й Запорізька область. Росіяни знову атакували "Епіцентр" у Запоріжжі, а також промислове підприємство.

Варто зазначити, що попередня атака на запорізький "Епіцентр" відбулася за кілька днів до цього – 12 серпня.



