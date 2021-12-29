Ненавидять Путіна, – Піонтковський про настрої глав держав СНД

Володимир Путін зустрівся з главами країн-учасниць СНД. Однак він напевно не знає, що усі вони просто ненавидять президента Росії. Так було завжди, попри старання Путіна відродити СРСР.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він назвав саміт СНД "кумедним".

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"Путін сидить з главами СНД, кумедна зустріч. Я вам скажу, що всі ці люди ненавидять зараз Путіна", – зазначив Піонтковський.

За його словами, вони завжди це робили і знали, що Путін хоче загарбати до рук усі країни.

Однак з такою наглістю запровадити термін "країни, які раніше входили у СРСР" – він видає з головою ментальність цих ідіотів,

– запевнив Піонтковський.

Молдова висловила стурбованість напруженістю між Росією та Україною та заявила, що не отримувала офіційного запрошення на саміт СНД.

Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу: дивіться відео

Саміт глав СНД: що відомо