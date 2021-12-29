Ненавидять Путіна, – Піонтковський про настрої глав держав СНД
Джерело:24 канал
Володимир Путін зустрівся з главами країн-учасниць СНД. Однак він напевно не знає, що усі вони просто ненавидять президента Росії. Так було завжди, попри старання Путіна відродити СРСР.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він назвав саміт СНД "кумедним".
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"Путін сидить з главами СНД, кумедна зустріч. Я вам скажу, що всі ці люди ненавидять зараз Путіна", – зазначив Піонтковський.
За його словами, вони завжди це робили і знали, що Путін хоче загарбати до рук усі країни.
Однак з такою наглістю запровадити термін "країни, які раніше входили у СРСР" – він видає з головою ментальність цих ідіотів,
– запевнив Піонтковський.
Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу: дивіться відео
Саміт глав СНД: що відомо
- У Санкт-Петербурзі 28 грудня відбулась зустріч глав держав-учасниць СНД.
- На саміт прибули переважно прихильники Путіна. Звісно, не пропустив такого дійства і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Що цікаво, не обійшлось і без згадки про Україну. Речник Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Володимир Зеленський нібито "має можливість приїхати на саміт країн СНД".