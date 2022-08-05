Пелосі відвідала демілітаризовану зону на кордоні Південної і Північної Кореї

Ненсі Пелосі у межах азійського турне відвідала демілітаризовану зону на кордоні Південної і Північної Кореї. Спікерка повідомила, що зустрілася там з американськими героями під командуванням генерала Пола ЛаКамери.

Після свого історичного візиту на Тайвань Пелосі вирушила до Південної Кореї. Це – передостання зупинка в азійському турне спікерки Палати представників США.

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Під час візиту до Південної Кореї Пелосі анонсувала відвідини кордону з КНДР.

Під час відвідин демілітаризованої зони та авіабази Осан ми передали подяку Конгресу та країни за патріотичну службу наших військовослужбовців, які стоять на сторожі демократії на Корейському півострові,

– повідомила спікерка Палати представників США.

Деталі візиту Пелосі до Південної Кореї

Перебуваючи у Сеулі, Пелосі зустрілася зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї, а також – іншими членами парламенту.

Пелосі наголосила, що США та Південна Корея мають сильний зв'язок. Візит до Сеула це підтверджує. За словами Пелосі, країни мають спільну прихильність стабільності, зміцненню безпеки, економічному зростанню та демократичному управлінню.

Далі Пелосі відвідає Японію. Ця країна стане останньою в легендарному азійському турне спікерки Палати представників США.

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