Пелосі відвідала демілітаризовану зону на кордоні Південної і Північної Кореї
Джерело:CNN
Ненсі Пелосі у межах азійського турне відвідала демілітаризовану зону на кордоні Південної і Північної Кореї. Спікерка повідомила, що зустрілася там з американськими героями під командуванням генерала Пола ЛаКамери.
Після свого історичного візиту на Тайвань Пелосі вирушила до Південної Кореї. Це – передостання зупинка в азійському турне спікерки Палати представників США.
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Під час візиту до Південної Кореї Пелосі анонсувала відвідини кордону з КНДР.
Під час відвідин демілітаризованої зони та авіабази Осан ми передали подяку Конгресу та країни за патріотичну службу наших військовослужбовців, які стоять на сторожі демократії на Корейському півострові,
– повідомила спікерка Палати представників США.
Деталі візиту Пелосі до Південної Кореї
- Перебуваючи у Сеулі, Пелосі зустрілася зі спікером Національної асамблеї Південної Кореї, а також – іншими членами парламенту.
- Пелосі наголосила, що США та Південна Корея мають сильний зв'язок. Візит до Сеула це підтверджує. За словами Пелосі, країни мають спільну прихильність стабільності, зміцненню безпеки, економічному зростанню та демократичному управлінню.
- Далі Пелосі відвідає Японію. Ця країна стане останньою в легендарному азійському турне спікерки Палати представників США.
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