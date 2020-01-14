Необхідно відмовитись від державних пенсій, – Гнап

В Україні щороку кількість працездатного населення зменшується, а пенсіонерів стає все більше. Саме тому вони отримують копійки.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив журналіст Дмитро Гнап. Він вважає, що через це Україні потрібно відмовлятись від системи державних пенсій.

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"Соціальний податок – ЄСВ – витягує з нас дуже багато грошей. Держава не планує його зменшувати. Тобто, навантаження на підприємців і тих, хто працюють, збільшується. Пенсіонери від того більше не отримують. Отже, треба відмовлятися від цієї застарілої радянської системи пенсій, яка дуже вигідна будь-якій владі. Тому що коли ти платиш державні пенсії, ти даєш "подачку" людям", – зазначив Гнап.

Будь-яка влада використовує державні пенсії для того, щоб "тримати на гачку" насамперед малозахищені верстви населення: пенсіонерів, бюджетників, які стали пенсіонерами, тощо... Однак відмова від державних пенсій може викликати величезну хвилю обурення та спротиву,

– наголосив журналіст.

За його словами, у влади вже були ідеї провести аудит пенсійних виплат для того, щоб перевірити, скільки людей реально мають отримувати пенсії, і що відбувається із завищеними спеціальними пенсіями.

"Однак в парламенті ґвалт підняла опозиція – "Батьківщина", ОПЗЖ тощо. Тому що мінімум 10 – 12% пенсійного фонду використовується не за призначенням. Це і через "мертві душі", які отримують пенсію, і через людей, яким штучно призначають виплати – унікальним спеціалістам, державним службовцям, правоохоронцям", – додав він.

У законі про державний бюджет на 2020 рік закладено, що мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.



Державний бюджет України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу