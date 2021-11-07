Неоголошена "війна" на Одещині: прикордонники витягують з водойм підпільні спиртопроводи

Кучурганське водосховище на Одещині простягнулося на 3 тисячі гектарів. Там чудові краєвиди і багата фауна – все, що потрібно для гарного відпочинку. Контрабандисти також полюбили це місце для своїх "розваг".

Тамтешня природна краса приховує таємницю. Там уже багато років триває неоголошена війна між прикордонниками та місцевими контрабандистами.

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Справжній спиртопровід

Прикордонникам довелось витягувати із води підпільний спиртопровід. Аби дістати з дна 2-кілометрову трубу, довелося терміново викликати водолазів. Звиклі до такої роботи прикордонні дайвери впоралися швидко.

Пластиковий шланг привів правоохоронців до приватної садиби у сусідньому селі. Там були величезні ємності, призначені для зберігання спирту. Характерний запах із штуцера це підтвердив.

На території невизнаного Придністров'я працювали 3 потужні вино-горілчані заводи та безліч малих. Обсяги продукції зростали щороку і частина алкоголю нелегально потрапляла в Україну по воді та суходолом.



Прикордонники відшукали контрабанду / Скриншот з відео

Система відеоспостереження

Ще донедавна човни зі спиртом та цигарками курсували водосховищем регулярно. Нині цей канал вже не актуальний. Ділянка обладнана системою відеоспостереження, яка дозволяє контролювати водойму.



Облаштували систему відеоспостереження / Скриншот з відео

Однак підпільних трубопроводів не поменшало. Лише у 2021 році прикордонні водолази дістали з лиману понад 7 тисяч кілометрів труб.

Склади та пункти подачі спирту по той бік водосховища – теж у приватних обійстях. У цьому – десятки тонн алкоголю. Комунікація тягнеться у бік лиману.

Такий нелегальний бізнес – справа вартісна і ризикована, проте контрабандисти, що орудують по боки кордону, "заробляють" на різниці у цінах десятки тисяч доларів. Відтак, прикордонники без діла не сидять.

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