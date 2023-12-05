Група непальців "кинула" Росію на гроші: підписала контракт з армією, але на "СВО" не поїхала

Росія продовжує набирати до свого війська іноземців за гроші. Так, контракт з міністерством оборони підписали 8 непальців. Правда, на фронт вони так і не потрапили, надуривши окупантів.

Про цікавий випадок розповіли у телеграм-каналі "Досье Шпиона". Йдеться про вісьмох громадян Непалу, котрі підписали контракт з російським міністерством оборони. Вони мали б вирушити до України на так звану "СВО", але...

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Взяли гроші і втекли

За даними аноніма, це не перший випадок, коли на так званій "СВО" вирішили заробити криваві гроші іноземці. Так, серед російських загарбників можна частенько побачити найманців із Центральної та Південної Америки, Центральної Азії або Африки.

Дехто хоче отримати посвідку на проживання у Росії або паспорт росіянина. Правда, більшість їде суто заробити гроші. І це при тому, що вони розуміють, що це може бути квиток в один кінець.

Ось і непальці, котрі надурили росіян і могли повернутися назад на батьківщину. Мовиться про вісьмох громадян Республіки Непал, котрі 14 жовтня 2023 року приїхали до Росії, щоб заробити.

Вони у Москві підписали договір зі збройними силами Росії на початку листопада. Після цього потрапили до 58 загальновійськової армії – військова частина 47084, Північна Осетія.



Непальці "нагріли" Росію на гроші / Колаж "Досье Шпиона"



Непальці "нагріли" Росію на гроші / Колаж "Досье Шпиона"

Відомо, що під час підписання договору найманці отримують 195 тисяч рублів. Непальці не розгубилися, забрали гроші та прибули до розташування частини у Ростовській області. Правда, служити далі вони не захотіли.

Вони пробули на службі заледве два тижні. Й у ніч проти 17 листопада з розташування частини непальці втекли. Тепер їх розшукують за самовільне залишення частини.

За наявною інформацією, станом на 1 грудня непальців не виявили. Можна припустити, що вони вже покинули територію країни-агресорки.

Така історія успіху від непальських емігрантів,

– іронізує анонім.

А ось і перелік громадян Непалу: