В Харкові школярка підпалила військові позашляховики: їй повідомили про підозру

В одному з районів Харкова школярка пошкодила два позашляховики, які використовувалися для оборони та захисту держави. Правоохоронці встановили особу зловмисниці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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Школярка в Харкові підпалила військові позашляховики

У Салтівському районі неповнолітня школярка пошкодила два транспортні засоби, які використовувалися для оборони та захисту держави.

Для підпалів дівчина використовувала пляшку із легкозаймистою сумішшю. Вогнем були пошкоджені позашляховики Opel Frontera та Toyota Tundra,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що встановлено особу зловмисниці. Нею виявилася 16-річна місцева жителька, учениця 10-го класу.

Слідчі повідомили порушниці про підозру за частиною 2 статтею 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вказали, що зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У Харківській обласній прокуратурі кажуть, що підпали сталися вночі 16 травня у Салтівському районі Харкова.

"Дівчина виконувала завдання кураторів, які пообіцяли їй грошову винагороду та надали детальні інструкції, як необхідно діяти. Свої дії вона зафільмувала на телефон, щоб відзвітувати "роботодавцю", однак грошову винагороду за підпали так і не отримала", – йдеться в повідомленні.