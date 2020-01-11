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      Український блогер, журналіст та політичний оглядач

      Неправильная реинтеграция Донбаса: кто и зачем устроил облаву на украинцев

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      Полное вытеснение украинцев / Pinterest

      Боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но действуют ровно наоборот – старательно искореняют любое украинское присутствие в ОРДЛО.

      Несмотря на заявления различных политиков, которые обещают мир, выборы в ОРДЛО и начало процесса реинтеграции неподконтрольной территории в Украину, начало нового года показало, что в ОРДЛО идет обратный процесс. Боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но действуют ровно наоборот – старательно искореняют любое украинское присутствие в ОРДЛО.

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      С первых дней января боевики устроили настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров. Людей без "паспортов ДНР" (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в "РОВД". Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности. Машины без "номеров ДНР" арестовывают и увозят на штрафстоянку.

      Очевидно, что все эти меры, направленные на полное вытеснение украинских документов из ОРДЛО, никак не соответствуют заявлениям о будущей реинтеграции Донецка и Луганска в правовое поле Украины и приверженности Минским соглашениям. Если бы ЛДНР действительно собирались возвращаться под контроль Украины, никакого смысла в таком терроре обычных людей не было бы.

      Как уже давно пишу, есть слова, а есть действия. И действия даже не намекают ни на какую реинтеграцию. Все происходящее на неподконтрольной территории свидетельствует о том, что возвращения Донецка и Луганска можно пока не ожидать.

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      Автор: Денис Казанський
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Реінтеграція Донбасу Новини Донецька Новини Луганська
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